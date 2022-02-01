Лыжница Степанова потратила призовые на билет бизнес-класса до Пекина

Лыжница сборной России Вероника Степанова потратила призовые за победу в эстафете на этапе Кубка мира на перелет бизнес-классом из Милана в Пекин на Олимпиаду, об этом она рассказала в Instagram.

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever!» — написала Степанова.

По словам 21-летней спортсменки, она довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, да и своей семьи у Степановой пока нет.

«Зато в отличие от большинства коллег по сборной очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь девять часов, а в "бизнесе" можно выспаться, что и было сделано», — добавила она.

В нынешнем сезоне Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира. Призовые составили 3,5 тысячи швейцарских франков (более 290 тысяч рублей).

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Лыжные гонки начинаются с 5 февраля.