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Лыжница Степанова потратила призовые на билет бизнес-класса до Пекина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/stepanova_nika01

Лыжница сборной России Вероника Степанова потратила призовые за победу в эстафете на этапе Кубка мира на перелет бизнес-классом из Милана в Пекин на Олимпиаду, об этом она рассказала в Instagram.

«При перелете из Милана в Пекин я сделала upgrade в бизнес-класс. Лучший способ потратить призовые за победу в эстафете в Лиллехаммере ever!» — написала Степанова.

По словам 21-летней спортсменки, она довольно равнодушна к дорогой одежде, украшениям и прочим способам быстро потратить деньги, да и своей семьи у Степановой пока нет.

«Зато в отличие от большинства коллег по сборной очень хорошо представляю, как атлету тяжело лететь девять часов, а в "бизнесе" можно выспаться, что и было сделано», — добавила она.

В нынешнем сезоне Степанова в составе сборной России выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира. Призовые составили 3,5 тысячи швейцарских франков (более 290 тысяч рублей).

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Лыжные гонки начинаются с 5 февраля.

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

Danilon

Прежде всего, надо найти и выслать домой жён, детей, любовниц, собак и хомячков. Но не только бизнесменов....

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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