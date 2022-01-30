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Олимпиада 2022
Актуальная тема
Олимпиада 2022

Шипачев станет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде

Источник:
ТАСС
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Фото: Александр Головко / CC BY-SA 3.0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев станет капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Альтернативными капитанами назначены защитники Егор Яковлев («Металлург»), Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов (из ЦСКА).

Шипачеву 34 года. Он лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды — бронзу (2016, 2017) мирового первенства.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Тема: Олимпиада 2022
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Спорт #Хоккей
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Tyryk Makto

Обыкновенный геноцид населения.

Muzykant

Грета,это твой разум в резервации находится.

Muzykant

Грета,пиндосы с маленькой Северной Кореей справится не могут.

pepelmetal

Да пусть хоть сколько перебрасывают, им это не поможет!
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