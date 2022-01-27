Банковские карты получили сканеры отпечатков пальцев

Специалисты компании Samsung разработали способ внедрения датчика отпечатков пальцев в банковскую карту.

Таким образом, в карту удалось внедрить модуль безопасности. Воспользоваться такой банковской картой может только ее владелец, который заранее внес свой отпечаток пальца в модуль, пишет портал GizChina.

Разработчики уверены, что это сделает процесс совершения покупок более безопасным и быстрым. Биометрическая аутентификация устраняет необходимость ввода PIN-кода, а также сводит к минимуму вероятность мошеннических операций с утерянными или украденными картами.

Технология уже получила одобрение MasterCard. Однако пока неизвестно, в какие сроки предполагается внедрить такое решение на рынке. Скорее всего, первыми такие карты смогут испытать жители Южной Кореи.