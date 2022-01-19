Голосовые сообщения оказались главным раздражителем в рабочих чатах

Россияне в ходе опроса рассказали, что больше всего раздражает их в рабочих чатах. На первом месте оказались голосовые сообщения.

Чаще всего для рабочих переписок используется WhatsApp, на втором месте по популярности — Telegram, выяснили аналитики «Зарплата.ру». Как показало исследование, больше всего людей, которые общаются по работе в различных чатах, раздражают голосовые сообщения — этот вариант выбрали 41%.

Также в топе раздражителей оказались поздравительные открытки и видео, мемы, переписки в нерабочее время, неграмотность, непристойная лексика и перепалки среди коллег.

Около 43% опрошенных ответили, что вынуждены следить за сообщениями от коллег и начальства даже в период отпуска. Жесткого регламента на общение придерживаются в компаниях у 35% респондентов.