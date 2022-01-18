НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опубликованы характеристики внедорожника Aurus Komendant

Источник:
Sibnet.ru
299 2
Фото: © Роспатент

Российский внедорожник Aurus Komendant будет одним из самых крупных и тяжелых в премиум-классе, а конструкция кузова приспособлена под установку бронированных листов, следует из данных ОТТС.

Росстандарт выдал «Одобрение типа транспортного средства» на партию из 150 машин Aurus Komendant. Документ опубликован в открытой базе ведомства.

Четырехместный внедорожник Komendant будет в длину почти 5,4 метра, в ширину — 2 метра, в высоту — 1,2 метра, его снаряженная масса — чуть больше 3,2 тонны. Дорожный просвет равен 200 миллиметров. В длину Komendant на 25 сантиметров меньше лимузина Aurus Senat, весит внедорожник почти на полтонны больше, чем Rolls-Royce Cullinan. Конструкция кузова приспособлена под установку бронированных листов.

Komendant будет оснащен гибридной силовой установкой (598 лошадиных сил), которая предполагает 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, электромотор, аккумуляторную батарею и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В список оснащения входят электрические доводчики дверей, раскладные столики, холодильник, различные системы помощи водителю и парктроники с камерой кругового обзора, функция раздельного управления мультимедийной системой для пассажиров второго ряда.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Тема: Русские машины
Lada Niva финишировала на «Дакаре»
АвтоВАЗ показал деталь обновленной Lada Vesta
Продвинутая мультимедиа вернется на Lada
АвтоВАЗ засекретил дизайн новой Lada Niva
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Зарплаты педагогов и госслужащих упали в Новосибирской области
Дешевый способ утилизации автомобильных шин нашли в Томске
Жителей Тувы лишили праздников до апреля из‑за «омикрона»
Пьяный красноярец поспал под проходящим поездом. ВИДЕО
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Актер Петр Красилов перестал сниматься из-за набранного веса
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Обсуждение (2)
Картина дня
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Глава Минобороны Британии пригласил Шойгу в Лондон
Минздрав утвердил противопоказания к вакцинации от COVID
Опубликованы характеристики внедорожника Aurus Komendant
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Генсек НАТО предложил России переговоры
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
30
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
22
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Sibnet.Ru