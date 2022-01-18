Опубликованы характеристики внедорожника Aurus Komendant

Российский внедорожник Aurus Komendant будет одним из самых крупных и тяжелых в премиум-классе, а конструкция кузова приспособлена под установку бронированных листов, следует из данных ОТТС.

Росстандарт выдал «Одобрение типа транспортного средства» на партию из 150 машин Aurus Komendant. Документ опубликован в открытой базе ведомства.

Четырехместный внедорожник Komendant будет в длину почти 5,4 метра, в ширину — 2 метра, в высоту — 1,2 метра, его снаряженная масса — чуть больше 3,2 тонны. Дорожный просвет равен 200 миллиметров. В длину Komendant на 25 сантиметров меньше лимузина Aurus Senat, весит внедорожник почти на полтонны больше, чем Rolls-Royce Cullinan. Конструкция кузова приспособлена под установку бронированных листов.

Komendant будет оснащен гибридной силовой установкой (598 лошадиных сил), которая предполагает 4,4-литровый бензиновый двигатель V8, электромотор, аккумуляторную батарею и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В список оснащения входят электрические доводчики дверей, раскладные столики, холодильник, различные системы помощи водителю и парктроники с камерой кругового обзора, функция раздельного управления мультимедийной системой для пассажиров второго ряда.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.