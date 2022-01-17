Как сделать скрытую папку в Windows 10

Бывают случаи, когда нужно скрыть папку или файл от чужих глаз. Сделать это позволяет встроенная в операционную систему функция, а показать скрытые папки поможет простая настройка.

Для того чтобы спрятать папку, достаточно кликнуть на нее правой кнопкой мыши и выбрать свойства. В появившемся окне поставить галочку «Скрытый» и нажать «ОК». Все, теперь папку не видно, но она есть.

Для доступа к скрытой папке нужно ввести в адресной строке полный путь к ней. Либо найти через поиск Windows или включить отображение скрытых файлов и папок в системе. В последнем случае случае станут видны все скрытые файлы и папки.

Чтобы включить отображение скрытых файлов и папок в Windows 10, нужно открыть проводник и выбрать «Вид», установить галочку напротив «Скрытые элементы». Теперь будут видны все скрытые файлы и папки.

По умолчанию Windows скрывает от пользователя важные файлы и папки, которые он может случайно удалить. Также она прячет временные файлы, которые потом удаляются сами.

Всегда держать функцию отображения скрытых файлов и папок включенной не рекомендуется, чтобы случайно не навредить работоспособности ПК и не засорять вид папок.