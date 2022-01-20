Женщины‑агенты объединятся ради спасения мира в фильме «Код 355»

Фильм «Код 355» про женщин агентов из разных стран выходит в широкий прокат 20 января после ряда переносов.

По сюжету сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников. Миру грозит катастрофа. Непредсказуемая агент ЦРУ Мейс вынуждена объединиться с соперницами — крутым немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6 и передовым IT-спецом Хадижей и опытным колумбийским психологом Грасиелой. Вместе им предстоит спасти мир.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Пенелопа Круз, Фань Бинбин, Лупита Нионго и Диана Крюгер. Режиссер шпионского экшна Саймон Кинберг, известный по фильму «Люди Икс: Темный Феникс».

Изначально картина должна была выйти в январе 2021 года, но из-за пандемии релиз перенесли на год.