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Женщины‑агенты объединятся ради спасения мира в фильме «Код 355»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Код 355»

Фильм «Код 355» про женщин агентов из разных стран выходит в широкий прокат 20 января после ряда переносов.

По сюжету сверхсекретная технология попадает в руки опасных наемников. Миру грозит катастрофа. Непредсказуемая агент ЦРУ Мейс вынуждена объединиться с соперницами — крутым немецким агентом Мари, бывшей союзницей из МИ-6 и передовым IT-спецом Хадижей и опытным колумбийским психологом Грасиелой. Вместе им предстоит спасти мир.

Главные роли в фильме исполнили Джессика Честейн, Пенелопа Круз, Фань Бинбин, Лупита Нионго и Диана Крюгер. Режиссер шпионского экшна Саймон Кинберг, известный по фильму «Люди Икс: Темный Феникс».

Изначально картина должна была выйти в январе 2021 года, но из-за пандемии релиз перенесли на год.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Ну а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...

Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.

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