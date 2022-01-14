Экскурсионный самолет упал в Белокурихе

Легкомоторный самолет, на котором туристу проводили экскурсию, в пятницу упал возле аэропорта у села Старобелокуриха Алтайского края, пострадали два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пилот самолета «Аэропракт А-22» проводил экскурсионный полет для одного пассажира. Самолет упал около 11.10 по местному времени в районе аэропорта близ села Старобелокуриха.

Пилот и пассажир пострадали, их смогли достать из кабины сотрудники МЧС России. Пострадавших отвезли в больницу Белокурихи. Причины падения самолета пока неизвестны.