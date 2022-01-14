НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Экскурсионный самолет упал в Белокурихе

Источник:
Sibnet.ru
501 2

Легкомоторный самолет, на котором туристу проводили экскурсию, в пятницу упал возле аэропорта у села Старобелокуриха Алтайского края, пострадали два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пилот самолета «Аэропракт А-22» проводил экскурсионный полет для одного пассажира. Самолет упал около 11.10 по местному времени в районе аэропорта близ села Старобелокуриха.

Пилот и пассажир пострадали, их смогли достать из кабины сотрудники МЧС России. Пострадавших отвезли в больницу Белокурихи. Причины падения самолета пока неизвестны.

Еще по теме
Пропавшую в Томске трехлетнюю девочку нашли в аэропорту Новосибирска
Движение на мосту через Енисей закрыли из‑за нескольких ДТП
Утечку газа обнаружили в цистерне на станции Инская
Школьницу душили во время конфликта в Новосибирске
смотреть все
Алтайский край #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшую в Томске трехлетнюю девочку нашли в аэропорту Новосибирска
Движение на мосту через Енисей закрыли из‑за нескольких ДТП
Экскурсионный самолет упал в Белокурихе
Глава Алтая предложил ввести новые добровольные сборы для туристов
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Игра Half-Life получила трассировку лучей
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Обсуждение (2)
О самом главном
Волшебные приметы и ритуалы Старого Нового года
Избранные духами, или Кто такие шаманы
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Кармические отношения: как понять смысл союза
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
36
МИД России посоветовал НАТО «собирать манатки»
31
Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Sibnet.Ru