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Традиции и суеверия: когда убирать елку?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Кто-то выбрасывает елку уже 1 января, а кто-то хранит чуть ли не до лета. Есть мнение, что убирать новогодние дерево надо до праздника Крещения, который отмечается 19 января. Когда нужно убирать ель на самом деле и какое это имеет значение?

Согласно поверьям, елка забирает из дома негативную энергию старого года, и ее надо выкинуть после 13 января (старого нового года). При этом звезду надо снимать с елки в последнюю очередь, якобы она привлекает удачу и достаток. 

Церковь при этом не дает никаких четких рекомендаций. «Совершенно не принципиально, когда наряжать и когда разряжать рождественскую елку, тем более, что сам обычай украшать вечнозеленое дерево имеет языческое происхождение. В этом вопросе люди руководствуются, скорее, своими семейными традициями», — комментировал священник Михаил Воробьев на сайте Саратовской Митрополии.

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Но есть версия, согласно которой ель связана именно с христианством. Ее использовали лютеране как символ райского древа жизни, потому что она вечнозеленая. Игрушки на елке при этом символизировали плоды Духа Святого, говорил настоятель храма Всех святых в Гатчине Александр Асонов телеканалу «Союз».

И когда ель пришла к нам, в дореволюционной России она была не новогодняя, а именно рождественская, и ее было принято убирать до Крещения, вместе с другими элементами святок.

А согласно восточной традиции, елку нужно сохранять до наступления китайского Нового года. В 2022 году китайский Новый год наступит 1 февраля. Но с бытовой точки зрения, вряд ли живая елка достоит до такого срока, с нее облетят иголки, и вид у дерева будет уже не праздничный.

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Disobedient

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korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

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mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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