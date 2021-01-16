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Узнать судьбу: пять самых простых гаданий на Крещение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Ночь на Крещение завершает период святочных гаданий. На Руси считалось, что гадание в ночь на 19 января – самое точное, так как эта ночь последняя перед праздником Крещения.

Но в современном мире часто нет тех условий для обрядов, которые были у наших предков. Однако способы заглянуть в будущее есть и в условиях городской квартиры. И эти домашние гадания очень простые:

Гадание со свечой

Этот способ доступен буквально каждому: для него нужны лишь лист бумаги, тарелка, спички или зажигалка. Нужно погасить свет и в темноте поджечь листок. По тому, какую тень будет отбрасывать горящая бумага, можно предсказать свою судьбу, подключив лишь немного фантазии.

Гадание на рюмках

Наверняка у каждого дома есть рюмки или любые стаканчики. Для гадания в них нужно положить соль, сахар, хлеб, монетку, кольцо и спичку, после поменять их местами и вытащить случайный с закрытыми глазами.

  • Соль – к печали;
  • Сахар – к сладкой жизни;
  • Хлеб – к достатку, сытому году;
  • Монетка – к финансовому благополучию, успехам в карьере;
  • Кольцо – к замужеству;
  • Спичка – к появлению ребенка.

Гадание по телевизору или радио

На Руси на Крещение девушки подслушивали разговоры соседей. В современных условиях сделать это непросто, но есть и другой способ: загадать желание или вопрос и включить телевизор или радио. Какую фразу вы услышите первой, такая и будет ответом.

Гадание на вещий сон

Перед тем, как ложиться спать в ночь с 18 на 19 января, нужно произнести: «Святой Самсон, покажи мне праздничный сон» и задумать, что хочется увидеть. Считается, что сон в крещенскую ночь будет вещим.

Гадание на суженого

Для гадания на будущего супруга нужно в ночь на Крещение написать на маленьких листках бумаги мужские имена – неважно, знакомы ли вам люди, которых так зовут. Перед сном нужно положить все под подушку. Какое имя девушка вытянет сразу, как проснется, так и будут звать ее мужа.

Тема: Магия жизни
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