Умер бывший начальник Генштаба и экс‑полпред в СФО Квашнин

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Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Росси и экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе, генерал Анатолий Квашнин скончался сегодня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.
«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — сказал ТАСС Дерябин.
В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб Вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год.
С 2004 по 2010 год занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Иркут 69В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......
west_nikКак можно сравнивать, большие ягодичные мышцы, с фалангой мизинца?
jeryakobофигительно. казахи бузят, а падает рубль.
ForYouTubeВ россии тоже газ подорожал с 23 рублей за литр на заправках до 36 рублей.