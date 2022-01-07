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Умер бывший начальник Генштаба и экс‑полпред в СФО Квашнин

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Росси и экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе, генерал Анатолий Квашнин скончался сегодня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — сказал ТАСС Дерябин.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб Вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год.

С 2004 по 2010 год занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

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Иркут 69

В автократических режимах всяк, кто против несправедливости - тот обязательно террорист и экстремист......

west_nik

Как можно сравнивать, большие ягодичные мышцы, с фалангой мизинца?

jeryakob

офигительно. казахи бузят, а падает рубль.

ForYouTube

В россии тоже газ подорожал с 23 рублей за литр на заправках до 36 рублей.
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