Умер бывший начальник Генштаба и экс‑полпред в СФО Квашнин

Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Росси и экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе, генерал Анатолий Квашнин скончался сегодня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — сказал ТАСС Дерябин.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб Вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год.

С 2004 по 2010 год занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.