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МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Ростеха»

Самолет МС-21-300 с крылом из полимерных композиционных материалов российского производства совершил первые полет, сообщает пресс-служба компании «Ростех».

Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода, его пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Романа Таскаева и летчика-испытателя Олега Кононенко. Полет прошел в штатном режиме.

«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Внедренная для производства крыла МС-21 российская технология обладает рядом преимуществ. По сравнению с традиционной автоклавной технологией она позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Применение таких прочных и легких материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов. Сейчас завершается сертификация самолета, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году.

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Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

колобок11

Кто бы сомневался по поводу цен, за 30 лет нет ни одной положительной новости для простолюдин.
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