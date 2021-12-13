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Российская биатлонистка сделала выбор между сексом и победами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/svetlana__mi__

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что лучше бы провела год без секса, чем сезон без медалей.

Спортсменка отвечала на вопросы блиц-интервью от «Матч ТВ». Журналисты Илья Трифанов и Дмитрий Занин спросили, что бы она выбрала — сезон без медалей или год без секса.

Миронова согласилась со вторым вариантом. Также она отметила, что собирается побеждать на Олимпиаде в Пекине, чтобы получить там положительные впечатления.

Миронова — чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров и Европы среди юниоров. Участница чемпионатов мира 2019 и 2020 годов.

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