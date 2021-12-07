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Красноярский эпатажный художник сделал чебурашку в виде Моргенштерна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/vasiliy.slonov.9

Красноярский художник Василий Слонов сделал ватного чебурашку в стиле репера Моргенштерна, как и другие свои работы, он готов его продать в частные руки.

Художник Слонов часто делает свои работы из ватников. В таком стиле он начал работать еще в 2015 году. В них он закладывает подтекст понятия «ватник».

Изображение ватного Чебурашки с чертами внешности репера Моргенштерна художник опубликовал на странице в Facebook. 

Моргенштерн недавно уехал из России после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что репер Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях.

Кроме того, следствие проверяет его слова о Дне Победы в интервью Собчак, которые некоторые посчитали «выражением явного неуважения к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России», что грозит уголовным наказанием.

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