Интервью Моргенштерна у Собчак породило новый скандал

Рэпер Моргенштерн в интервью Ксении Собчак рассуждал о праздновании Дня Победы, но был неосторожен в высказываниях. Он уже извинился в соцсетях за свои слова, а «Ветераны России» обратились в Гепрокуратуру и СК РФ о проверке высказываний Алишера Моргенштерна и блокировки YouTube- канала «Осторожно, Собчак!»

«Я вообще не понимаю этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили. Ну, блин. Не знаю, я этого не понимаю, честно», — сказал Моргенштерн.

После выхода интервью рэпер практически сразу извинился в соцсетях перед всеми, кого задели его слова. Он признался, что «плохо соображал», когда говорил это, ведь интервью записывалось в день его свадьбы. Но извинения не помогли артисту.

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратились в Гепрокуратуру и СКР, чтобы проверить слова музыканта и заблокировать YouTube- канала Ксении Собчак. На момент публикации новости, интервью посмотрели почти 3 миллиона человек, видео оказалось вторым на вкладках «В тренде» YouTube.