Спасатели нашли под завалами комбината в Туве второго рабочего

Спасатели нашли второго рабочего под завалами обрушившегося здания бывшего ООО «Тыва-Асбест», ему пришлось ампутировать ноги, сообщил в соцсетях глава Тувы Вячеслав Ховалыг.

В воскресенье в Ак-Довурак при демонтаже произошло обрушение здания. Тело одного из них обнаружили. Более девяти часов спасатели искали второго работника.



«В 01.30 часов поступила счастливая весть, что его нашли. Он получил сильные травмы. Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело», — говорится в сообщении.

Рабочий находится в Кызыле, ночью сразу его доставили санавиацией. За его состоянием регулярно следят врачи.



«Поручил на аппаратном совещании подробнее разобраться в причинах произошедшей трагедии, а также оказать помощь семьям обоих работников. Территорию комбината необходимо закрыть во избежание несчастных случаев», — написал Ховалыг.

Прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ. Также проверку проводят следователи.



