Ученые вычислили самую пьющую страну

Австралийцы напиваются чаще граждан других государств, а больше всех пьют французы, показало Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю.

Исследователи GDR2021 опросили жителей 22 стран, Россия в этот список не вошла. Чаще всех употребляют алкоголь во Франции — 132 раза в год (то есть чаще двух раз в неделю), на втором месте — Новая Зеландия, на третьем — Нидерланды.

Жители Австралии напивались чаще граждан других государств — в среднем 27 раз за год. Это почти вдвое больше среднемирового значения — 15 раз. В тройку лидеров по этому параметру вошли также Дания и Финляндия. Во всех исследованных странах мужчины напиваются чаще женщин. Самые большие различия — среди итальянцев, бельгийцев и швейцарцев.

Чаще всего из-за выпитого жалеют ирландцы, поляки и новозеландцы — примерно в 28% случаев. Реже всех чувствуют угрызения совести датчане, австрийцы и финны.

Главная причина сожаления — быстрое употребление слишком большого количества алкоголя. Почти во всех странах женщины чаще мужчин сожалеют о выпитом, исключение составили Польша и Италия.