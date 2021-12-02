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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Переизданная трилогия игр GTA получила гигантский патч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Rockstar

Rockstar выпустила объемный патч для сборника Grand Theft Auto: The Trilogy, игры которого вызвали критику геймеров и экспертов из-за множества проблем.

Патч вышел одновременно для PS5, PS4, Xbox Series X и Series S, Xbox One, а также для платформы ПК. В частности, для компьютерной версии размер обновления составляет внушительные 18 гигабайт.

Разработчики устранили 116 проблем, выявленных ранее. Они затронули ремастеры GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas, входящих в состав трилогии. При этом ожидается, что доработка Grand Theft Auto: The Trilogy будет продолжаться дальше.

В продажу GTA: The Trilogy поступила 11 ноября, выход ремастеров был приурочен к 20-летию GTA 3. Сразу после выхода игроки раскритиковали техническое состояние игр, а их оценки оказались провальными.

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Игры #Экшены
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