Мэр Красноярска показал свою наряженную в ноябре елку

Мэр Красноярска Сергей Еремин показал на видео, как с семьей нарядил елку дома, помогала даже собака.

«Сегодня стартовала календарная зима, последний месяц уходящего года. По семейной традиции поставили елку рано – в самом начале ноября. В этом году даже собака помогала дочкам украшать дерево», — написал Еремин на странице в Instagram.

По его словам, в Красноярске также практически во всех районах идет сбор зеленых символов. Ведется подготовка к монтажу и главной новогодней красотки на острове Татышев.



Новогодняя елка впервые появится в озеро-парке «Октябрьский». Идея появления новогодней ели в этом парке прозвучала от учеников гимназии №10 во время встречи в рамках проекта «За партой с мэром».