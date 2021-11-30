Мэру Красноярска подняли зарплату до 300 тысяч рублей

Депутаты горсовета Красноярска на сессии поддержали законопроект о повышении зарплаты мэру Красноярска Сергею Еремину до 300 тысяч рублей.

С 1 января фонд оплаты труда сотрудников муниципальных органов власти будет увеличен на 10%. Это, по словам первого замглавы города Романа Одинцова, позволит премировать отличившихся сотрудников на регулярной основе, что раньше не было предусмотрено.

Трое депутатов выступили против повышения зарплаты, девять воздержались. «За» проголосовали 23 депутата. Депутаты, выступившие за повышение зарплаты мэру, заявили, что «250 тысяч для главы города — это смешно», сообщает издание «Проспект мира».

«Спросите жителей города, что они об этом думают. Эти деньги есть куда потратить. У нас много в городе проблем, и проблема низких зарплат чиновников таковой не является. Проект абсолютно вредный, считаю, что голосовать за него нельзя, и призываю проголосовать против», — сказал на сессии депутат от КПРФ Александр Амосов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекламировал за 2020 год доход в 4,2 миллиона рублей, это если посчитать, 350 тысяч рублей в месяц.