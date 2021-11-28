НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Антипрививочники устроили «балаган» при посещении красной зоны

Источник:
РБК
514 3
Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Большинство противников вакцинации, которые пришли в Филатовскую больницу в Москве на экскурсию по красной зоне, отказались надевать средства защиты и устроили там «балаган», сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

Ранее известные российские врачи, среди которых Вечорко, написали открытое письмо политикам и артистам, которые не поддерживают вакцинацию, предложив им посетить красную зону, реанимации и морги, чтобы изменить свое мнение.

Вечорко попытался убедить посетителей соблюдать требования. «Мы находимся с вами в инфекционном госпитале, здесь все время поступают тяжелые больные. Устроили здесь балаган: пойду, не пойду, надену ту маску, эту не надену», — цитирует его РБК.

По его словам, антипрививочникам перед посещением красной зону предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть защитные костюмы, но большинство из них отказались. Одного из участников экскурсии даже вывели сотрудники полиции за нарушение общественного порядка.

В итоге подчиниться правилам согласились три человека, они провели в отделении для тяжелобольных больше часа. «Они [антипрививочники] совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить [коронавирус] надо пенициллином», — заявил Вечорко.

Еще по теме
Новый штамм коронавируса получил название «омикрон»
Россия ограничит въезд из-за нового штамма коронавируса
ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса
Инфекционист заявил о выходе на плато по COVID
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
ДТП с двумя грузовиками остановило движение по трассе «Сибирь»
Более 600 тысяч рублей похитили из Пенсионного фонда в Прианграрье
Спасательные работы возобновили на шахте «Листвяжная»
Инцидент с нападением школьника на учителя проверят в Новосибирске
Самое популярное
Черная пятница 2021: когда начнется распродажа
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Названа лучшая игра всех времен
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
Обсуждение (3)
Картина дня
Скончался народный артист России Александр Градский
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
Антипрививочники устроили «балаган» при посещении красной зоны
Резко вырос спрос на вторичное жилье в России
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
30
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
21
Кремль ответил на обвинение в подготовке вторжения на Украину
20
Россиянам утвердили «границу бедности»
19
США пригрозили отправкой военных советников на Украину
18
Кремль отреагировал на идею о наказании антипрививочников
Sibnet.Ru