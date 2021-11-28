Антипрививочники устроили «балаган» при посещении красной зоны

Большинство противников вакцинации, которые пришли в Филатовскую больницу в Москве на экскурсию по красной зоне, отказались надевать средства защиты и устроили там «балаган», сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

Ранее известные российские врачи, среди которых Вечорко, написали открытое письмо политикам и артистам, которые не поддерживают вакцинацию, предложив им посетить красную зону, реанимации и морги, чтобы изменить свое мнение.

Вечорко попытался убедить посетителей соблюдать требования. «Мы находимся с вами в инфекционном госпитале, здесь все время поступают тяжелые больные. Устроили здесь балаган: пойду, не пойду, надену ту маску, эту не надену», — цитирует его РБК.

По его словам, антипрививочникам перед посещением красной зону предложили сдать ПЦР-тест, пройти инструктаж и надеть защитные костюмы, но большинство из них отказались. Одного из участников экскурсии даже вывели сотрудники полиции за нарушение общественного порядка.

В итоге подчиниться правилам согласились три человека, они провели в отделении для тяжелобольных больше часа. «Они [антипрививочники] совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить [коронавирус] надо пенициллином», — заявил Вечорко.