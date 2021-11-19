Путин пополнит Пенсионный фонд коррупционными деньгами

Президент Владимир Путин разрешил передавать конфискованные у коррупционеров средства в Пенсионный фонд, соответствующий закон появился на портале правовой информации.

Поправки в закон «Об обязательном пенсионном страховании» дополняют список источников, из которых формируется бюджет Пенсионного фонда. Теперь в него разрешается вносить конфискованные денежные средства, полученные в результате коррупционных правонарушений.

Кроме этого, пенсионными станут денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, отмечается в документе.

В 2020 году в России возбудили более 18,5 тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях. Ущерб от коррупции оценили в 58,4 миллиардов рублей. Следственный комитет арестовал имущество коррупционеров на общую сумму в 10 миллиардов.