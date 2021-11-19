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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ опубликовал фото советского кросс-купе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автозавод опубликовал в социальных сетях архивного фото модификации автомобиля на базе УАЗ-469Б, который подготовили в единственном экземпляре.

«Этот необычный экземпляр появился на свет задолго до того, как понятие кросс-купе стало обиходным. Если быть точным — в 1977 году», — говорится в посте.

Опытный образец внедорожника собрали в НАМИ по заданию «Автоэкспорта». Автомобиль отличался жестким верхом с сильно наклоненно задней стойкой, цельными дверьми с новыми ручками, нераздельным стеклом с нижним расположением дворников и измененной светотехникой. В салоне прототип получил оригинальные приборную панель и руль.

В серийное производство «кросс-купе» УАЗа не пошло. Это объяснили тем, что, поскольку тиражи новой модификации не предполагались большими, Госплан не выделил средств на производство. Доработками внедорожников под запросы клиентов занимались зарубежные импортеры.

Тема: Русские машины
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