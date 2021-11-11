НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Ученые обнаружили связь между арктической погодой и пожарами в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
323 0
Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Ученые Сибирского федерального университета вместе с научными сотрудниками Швейцарского федерального института снега, леса и ландшафтных исследований WSL выявили, что арктическое колебание — триггер летних засух в сибирской субарктике, сообщается на сайте вуза.

В последние два десятилетия на севере Евразии и особенно в сибирской субарктике все чаще регистрируются рекордные температуры. Лиственничные леса, произрастающие в этих регионах, очень чувствительны к климатическим изменениям из-за суровых условий окружающей среды.

Быстрые изменения гидрологического и температурного режимов существенно влияют на деградацию вечной мерзлоты, ускоряя высвобождение углерода, увеличивая частоту засух и обширных лесных пожаров, распространившихся на значительной территории Сибири. Однако механизмы, приводящие к засухам в регионе вечной мерзлоты с доступной оттаявшей водой для сибирских лесов, остаются неизвестными.

По словам руководителя проекта Ольги Чураковой, исследование показало устойчивую взаимосвязь частоты сибирских лесных пожаров в последние десятилетия с положительной фазой арктического колебания в мае и уменьшением летних осадков.

Ученые отмечают, что арктическое колебание оказывает влияние на зимние температурные режимы и осадки в Евразии, в Северной Америке и в Сибири. Так, положительные фазы Арктического колебания в мае приносят теплые и часто сухие погодные условия в субарктику Сибири.

Арктическое колебание — погодное явление, которое характеризует форму атмосферной циркуляции в полярных и средних широтах. Его измеряют с помощью специального индекса, который может быть отрицательным или положительным.

При отрицательной фазе холодный воздух направляется в средние широты Европы, а южные циклоны при этом вызывают штормы в Средиземноморском бассейне. При положительной фазе атлантические циклоны проникают в высокие широты, в результате чего в Северной Европе наблюдается более влажная и мягкая погода, а в Южной —сухая и теплая.

Еще по теме
Ученые нашли орхидеи на заполярном плато Путорана
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Топливо впервые извлекли из воздуха
Перечислены страны, которым грозит исчезновение с лица Земли
смотреть все
Красноярск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярск и Новосибирск померялись снежными зимами
Советский «клад» нашли при капремонте в доме в Улан-Удэ
Запрет на продажу энергетиков подросткам предложили в Новосибирске
Томичи оспорят в суде введение QR-кодов
Самое популярное
Физики обнаружили неизвестное состояние вещества
Россия получит новую государственную символику
Найден способ присоединить Донбасс к России
Определился чемпион мира по League of Legends
Обсуждение (0)
О самом главном
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Опасный приступ: как отбить паническую атаку
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
30
Байдена призвали направить в Черное море боевые корабли
23
Россия создаст самый мощный процессор
22
Россия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
18
Кадыров выступил против нападок на жителей Кавказа в Сети
16
Россия получит новую государственную символику
Sibnet.Ru