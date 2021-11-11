Ученые обнаружили связь между арктической погодой и пожарами в Сибири

Ученые Сибирского федерального университета вместе с научными сотрудниками Швейцарского федерального института снега, леса и ландшафтных исследований WSL выявили, что арктическое колебание — триггер летних засух в сибирской субарктике, сообщается на сайте вуза.

В последние два десятилетия на севере Евразии и особенно в сибирской субарктике все чаще регистрируются рекордные температуры. Лиственничные леса, произрастающие в этих регионах, очень чувствительны к климатическим изменениям из-за суровых условий окружающей среды.

Быстрые изменения гидрологического и температурного режимов существенно влияют на деградацию вечной мерзлоты, ускоряя высвобождение углерода, увеличивая частоту засух и обширных лесных пожаров, распространившихся на значительной территории Сибири. Однако механизмы, приводящие к засухам в регионе вечной мерзлоты с доступной оттаявшей водой для сибирских лесов, остаются неизвестными.

По словам руководителя проекта Ольги Чураковой, исследование показало устойчивую взаимосвязь частоты сибирских лесных пожаров в последние десятилетия с положительной фазой арктического колебания в мае и уменьшением летних осадков.

Ученые отмечают, что арктическое колебание оказывает влияние на зимние температурные режимы и осадки в Евразии, в Северной Америке и в Сибири. Так, положительные фазы Арктического колебания в мае приносят теплые и часто сухие погодные условия в субарктику Сибири.

Арктическое колебание — погодное явление, которое характеризует форму атмосферной циркуляции в полярных и средних широтах. Его измеряют с помощью специального индекса, который может быть отрицательным или положительным.

При отрицательной фазе холодный воздух направляется в средние широты Европы, а южные циклоны при этом вызывают штормы в Средиземноморском бассейне. При положительной фазе атлантические циклоны проникают в высокие широты, в результате чего в Северной Европе наблюдается более влажная и мягкая погода, а в Южной —сухая и теплая.