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Эксперт объяснил, что поспособствует популярности электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рост популярности электромобилей в ближайшие несколько лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.

«В следующие 4-5 лет многое будет зависеть от аккумуляторов, и мы уверены, что прогресс прошлых лет продолжится, увеличивая дальность действия и сокращая время зарядки, то есть еще больше повышая удобство. И новые платформы, широкий выбор на рынке приведет к снижению цен на них», — отметил Рюкер в интервью РИА Новости.

Его убеждение основано на том, что потребителям нравятся электромобили, поэтому большинство крупнейших автопроизводителей инвестировали в специализированные платформы на электротяге. «То есть автомобили, которые изначально проектируются электрическими, чтобы полностью использовать потенциал этой технологии», — добавил эксперт.

Он напомнил, что переход от двигателей внутреннего сгорания на электромобили начинался с личных автомобилей и затем очень скоро стал влиять на коммерческий транспорт, например, на грузовики. Рюкер указал, что именно грузовики раньше потребляли более 50% всей нефти. Они прошли эту точку, и переход к электромобилям уже стал сам по себе частью этой новой динамики на рынке энергоносителей.

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