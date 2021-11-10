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Рекламу суши «Ебидоеби» на бурятском телевидении признали непристойной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

УФАС Бурятии признала ненадлежащей рекламу доставки суши компании «Ебидоеби», это слово для россиян может звучать как мат, сообщает ведомство.

Рекламный баннер «Ебидоеби Sushi&Rolls» демонстрировался в новостной программе на телевидении Бурятии. Также ведущий прочитал текст о доставки суши. Закон о рекламе запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения.

Эксперты Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» решили, что слово «Ебидоеби» в рекламе может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образованного от матерного корня.

Университет «Высшая школа экономики» предоставил результаты социологического исследования - онлайн-опроса. Например, более половины респондентов согласились, что словесное обозначение «Ебидоеби» содержит непристойные, оскорбительные выражения и относится к бранным словам, а 70% опрошенных отметили, что им неизвестен его перевод.

Слово «Ебидоеби», обозначающее на японском языке «День недели – суббота», из-за отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика.

В итоге комиссия УФАС признала рекламу доставки суши и роллов ненадлежащей. Административное производство по факту нарушения общих требований к рекламе будет возбуждено в отношении рекламодателя – предпринимателя, использующего товарный знак и коммерческое наименование «Ебидоеби» на территории Улан-Удэ.

Доставка суши «Ебидоеби» связана с множеством скандалов. Все они касаются провокационного названия компании и сетов роллов. При этом руководство компании, которое сознательно пошло на такой агрессивный маркетинг, не меняет название.

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