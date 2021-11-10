Рекламу суши «Ебидоеби» на бурятском телевидении признали непристойной

УФАС Бурятии признала ненадлежащей рекламу доставки суши компании «Ебидоеби», это слово для россиян может звучать как мат, сообщает ведомство.

Рекламный баннер «Ебидоеби Sushi&Rolls» демонстрировался в новостной программе на телевидении Бурятии. Также ведущий прочитал текст о доставки суши. Закон о рекламе запрещает использовать в рекламе бранные слова, непристойные и оскорбительные выражения.

Эксперты Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» решили, что слово «Ебидоеби» в рекламе может восприниматься как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике и образованного от матерного корня.

Университет «Высшая школа экономики» предоставил результаты социологического исследования - онлайн-опроса. Например, более половины респондентов согласились, что словесное обозначение «Ебидоеби» содержит непристойные, оскорбительные выражения и относится к бранным словам, а 70% опрошенных отметили, что им неизвестен его перевод.

Слово «Ебидоеби», обозначающее на японском языке «День недели – суббота», из-за отсутствия у большинства граждан России специальных познаний в японском языке, может восприниматься как ненормативная лексика.

В итоге комиссия УФАС признала рекламу доставки суши и роллов ненадлежащей. Административное производство по факту нарушения общих требований к рекламе будет возбуждено в отношении рекламодателя – предпринимателя, использующего товарный знак и коммерческое наименование «Ебидоеби» на территории Улан-Удэ.

Доставка суши «Ебидоеби» связана с множеством скандалов. Все они касаются провокационного названия компании и сетов роллов. При этом руководство компании, которое сознательно пошло на такой агрессивный маркетинг, не меняет название.