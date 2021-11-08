Xiaomi представила эксклюзивный смартфон Redmi K40

Компания Xiaomi представила новый вариант смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition, который предназначается для поклонников популярного шутера Call of Duty.

В комплект поставки входит собственно смартфон в цвете «серебряное крыло», игровой жетон военнослужащего на цепочке и подарочная карта. Для специальной версии используется топовый вариант Redmi K40, оснащенный 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Redmi K40 Game Enhanced Edition базируется на однокристальной платформе MediaTek Dimensity 1200, оснащен экраном OLED с кадровой частотой 120 Гц и аккумуляторной батареей емкостью 5065 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Примечательно, что стоимость эксклюзивного смартфона не отличается от стандартного ценника на базовую модель — он обойдется покупателям в 360 долларов. Продажи новинки стартуют 11 ноября.