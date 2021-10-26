Аргентина опубликовала отчет по «Спутнику V»

Минздрав Аргентины опубликовал свежий отчет о вакцинации против коронавируса. Согласно обнародованным данным, у российской вакцины «Спутник V» менее 1% тяжелых побочных эффектов.

Страна является одним из основных зарубежных покупателей российского препарата. При этом наряду с российским «Спутником V» Аргентина использует еще три вакцины — европейскую AstraZeneca, китайский Sinopharm и американскую Moderna.

Массовая вакцинация в Аргентине началась в конце декабря прошлого года. За прошедшее время было введено более 43 миллионов доз вакцин, при этом на долю «Спутника V» приходится порядка 13 миллионов доз.

На все введенные дозы российского препарата приходится 41 846 случаев побочных эффектов. Большинство из них нетяжелые — чаще всего фигурируют головная и мышечная боли, боли в суставах, повышенная температура и боль в месте укола.

Что касается серьезных побочных эффектов, то «Спутник V» показывает сравнимые с другими вакцинами цифры — порядка 0,65 случаев на 100 тысяч введенных доз. Лидирует в данной статистике препарат Sinopharm.