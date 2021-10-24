Tesla подняла цены на флагманские модели

Компания Tesla подняла на 5 тысяч долларов минимальную цену на свои самые дорогие флагманские модели Model S и Model X, свидетельствуют данные на сайте компании.
При переходе на страницу онлайн-конфигуратора стоимость четырехдверного седана Model S теперь составляет 94 990 долларов, вместо 89 990 долларов. Стоимость внедорожника Model X преодолела шестизначный рубеж и теперь находится на отметке 104 990 долларов, приводит ТАСС данные компании.
Эксперты отмечают, что несмотря на наращивание объемов производства спрос на электромобили все еще превышает предложение, и компания, по мнению авторов статьи, решила воспользоваться этой ситуацией. Ранее Tesla подняла ценник на самые популярные модели седан Model 3 и кроссовер Model Y на 2 тысячи долларов.
Компания накануне отчиталась о своих финансовых показателях по итогам третьего квартала. Согласно опубликованной документации, доходы Tesla выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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