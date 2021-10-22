Путин рассказал об уникальных отношениях России и Израиля

Российский лидер Владимир Путин рассчитывает, что и при новом израильском премьер-министре Нафтали Беннете Россия и Израиль сохранят уникальные отношения

«Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения», — сказал Путин.

По словам Путина, есть все основания рассматривать взаимоотношения двух государств именно таким образом. «Во-первых, Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли, по сути, у истоков создания Государства Израиль. Во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община», — пояснил Путин.

Путин рассчитывает, что правительство Беннета сохранит преемственность в отношениях с Россией. «У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить. Очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности», — сказал российский лидер.

Президент России и премьер Израиля на встрече планируют рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху.