СК назвал причину экстренной посадки Ми-8 на Таймыре

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Вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку из-за срабатывания сигнализации «пожар в двигателе», сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что во вторник днем вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 километрах от Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации «пожар в двигателе». Вертолет приземлился благополучно.
На борту воздушного судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Проводится проверка.
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