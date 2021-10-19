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СК назвал причину экстренной посадки Ми-8 на Таймыре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку из-за срабатывания сигнализации «пожар в двигателе», сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Предварительно установлено, что во вторник днем вертолет Ми-8 осуществил вынужденную посадку в районе 220 километрах от Норильска Красноярского края из-за срабатывания сигнализации «пожар в двигателе». Вертолет приземлился благополучно.

На борту воздушного судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено. Проводится проверка.

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