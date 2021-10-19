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Xiaomi запустит серийное производство автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Whibo Tech / Public Domain Mark

Китайская компания Xiaomi в первой половине 2024 года приступит к серийному производству собственных автомобилей, сообщил председатель совета директоров концерна Лэй Цзюн.

Инвестиции в проект составят 10 миллиардов долларов, компания планирует выпускать машины с электромоторами. На сегодня Xiaomi уже наняла 300 сотрудников для участия в разработке и выпуске электрокаров, пишет Reuters.

Никаких подробностей и технических характеристик будущего электрокара Xiaomi не раскрывает. По информации инсайдеров, партнером компании может стать концерн Great Wall Motors, который предоставит один из своих заводов для проекта.

Согласно неофициальным данным, проект под кодовым названием Micar стартовал еще в 2018 году. При этом автомобильное направление появилось в Xiaomi после визита главы компании Лэй Цзюня к основателю Tesla Илону Маску.

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