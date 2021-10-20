Хэллоуин в 2021 году: пора скупать маски и тыквы?

Хэллоуин отпразднуют 31 октября. В 2021 году традиционно к этому празднику скупают костюмы нечисти, устрашающий декор и конечно — тыквы. Где найти товары к Хэллоуину и сколько это стоит?

Когда Хэллоуин в 2021 году

Праздник связан с католическим Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. На Западе этот праздник приходится на окончание сбора урожая, за который, по поверьям европейцев, нужно благодарить предков. Им они посвящали вечер накануне 1 ноября.

На староанглийском языке День всех святых назывался All hallow ees. Так и получилось название — Хэллоуин, который в 2021 году, по традиции, празднуется вечером в воскресенье, 31 октября.

Хэллоуин в России

Языческий праздник европейцев и американцев пришел в Россию в 90-х годах. Никакой религиозной подоплеки он уже не имел. Традиционных карнавальных праздников, где можно нарядиться любым персонажем, в том числе страшным, у россиян нет. Поэтому Хэллоуин пришелся по душе творчески активной молодежи.

Несколько лет в городах проводили парады зомби, участники которых ходили по улицам в страшных костюмах. Против таких шествий выступали православные активисты и подобные мероприятия с 2018 года оказались под негласным запретом. В последние два года любые массовые активности запрещены из-за коронавируса.

Хэллоуин в школах проводили в 2000-х годах. Иногда праздник становился одним из уроков по английскому языку или темой для дискотеки. Сейчас в большинстве школ такие мероприятия не проводят и не празднуют.

Но популярность Хэллоуина от этого не спадает. Вечеринки в костюмах ведьм, зомби и монстров переместились в клубы или стали проводиться в частном порядке. Традиционно для подобных тусовок участники мастерят или приобретают костюмы, продажи которых ежегодно неуклонно растут. Так, спрос на тематические костюмы и аксессуары за последний год на «Авито» вырос в несколько раз.

«Уровень цен при этом с прошлого октября остался неизменным — костюм для взрослого можно приобрести на "Авито" за 2-2,5 тысячи рублей, детский — в районе 1 тысячи рублей. Предметы декора и маски можно найти по цене от 300 рублей и выше», — рассказал руководитель направления Lifestyle «Авито» Алексей Козловский.

По его словам, заметно выросло и количество предложений от продавцов — в Новосибирске товары для Хэллоуина стали продавать на 40% чаще, чем год назад. Большая часть предлагает универсальные костюмы вампиров, привидений и героев популярных фильмов, услуги по нанесению аквагрима.

При этом интерес к товарам для Хэллоуина у покупателей за последний год в Новосибирске вырос на 36%. Как правило, популярность атрибутов праздника у пользователей платформы начинает расти во второй половине октября и достигает пика за несколько дней до праздника.

Каждый год американцы выпускают к празднику новый ужастик. В этом году 21 октября на экраны вышел фильм «Хэллоуин убивает»— продолжение истории борьбы с злодеем Майклом Майерсом.

Устрашающее оформление

Кафе и торговые центры стараются украсить залы тыквами, изображениями скелетов, пауков и летучих мышей. Пока этот процесс только начался. Многие кофейни планируют привести залы в устрашающий вид ближе к концу октября.

«Накануне Хэллоуина мы традиционно оформляем ТРЦ тематическими украшениями: различными привидениями, монстрами и другими персонажами, а также ставим специальные фотозоны, чтобы наши гости смогли сделать красивые фотографии», — сообщила пресс-служба ТРЦ «Аура».

Фото: © предоставлено ТРЦ «Аура»

В торговом центре уже повесили гирлянды. А фотозону для посетителей планируют установить чуть позже.

Товары для Хэллоуина появились еще в начале октября во многих торговых точках. Одной из первых наполнила полки «зловещими» товарами сеть магазинов Fix Price. В основном здесь продаются яркие накидки и ведьминские шляпы для детей, страшные маски, наклейки и декоративные тыквы.

Фото: © Sibnet.ru

«Уже с начала октября в магазинах АШАН появились праздничные товары к Хэллоуину. В этом году мы расширили ассортимент и предлагаем клиентам еще больше аксессуаров, декораций и карнавальных костюмов. Среди новинок, которые пользуются наибольшим спросом, можно выделить тематические маски, ободки, гирлянды, брелоки, заколки, ручки, тетради, носки», — рассказал Sibnet.ru директор АШАН Новосибирск Александр Чиркунов.

Одновременно с ростом продаж тематических костюмов и аксессуаров увеличились продажи основного символа праздника — спрос на тыквы подскочил на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Фото: © Sibnet.ru

«В магазинах АШАН представлены разные сорта тыкв, цена от 59,99 рублей за килограмм. Цены на тыкву остались на уровне прошлого года», — отметил Чиркунов.

Один из главных и узнаваемых атрибутов Хэллоуина — самодельный фонарь из тыквы «Светильник Джека», смысл которого в отпугивании злых духов.

На «Авито» тыквы также пользуются большой популярностью. Здесь их можно купить по разным ценам, в среднем за 40-50 рублей за килограмм. Запросы о тыквах в Новосибирске составляют 85% от всех, связанных с Хеллоуином. Их популярность объясняется не только приближением жуткого праздника, но и сезоном — в октябре многие дачники реализуют урожай.