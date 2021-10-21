Фильм ужасов «Хэллоуин убивает» выходит в прокат

Слэшер «Хэллоуин убивает», ставший продолжением «Хэллоуина» 2018 года, выходит в российский прокат. Герои продолжат спасаться от маньяка Майкла Майерса.

У фильма «Хэллоуин убивает» большая предыстория. Это 12-й фильм в одноименном киносериале. При этом картина стала второй в отдельной трилогии, куда входят фильмы «Хэллоуин», «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается».

По сюжету нового фильма Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Но тут же они с ужасом наблюдают, что к дому едут пожарные и скорая. Герои понимают, что ничего не закончилось.

Главную роль сыграла Джейми Ли Кертис, вновь вернувшаяся к роли Лори Строуд. Аналогично роль Майкла Майерса в некоторых сценах вновь играет Ник Кастл. Выход третьей части истории, фильма «Хэллоуин заканчивается» запланирован на 2022 год.