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«Тулунскому маньяку» вынесли приговор

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель города Тулуна Иркутской области получил 24 года колонии за серию убийств и изнасилований женщин, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года фигурант дела совершил несколько изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна.

«Были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме — под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года подозреваемого нашли, его установили благодаря генетическому материалу и арестовали. Следователи опросили 15 тысяч свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают 116 томов.

В понедельник Иркутский областной суд приговорил обвиняемого к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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