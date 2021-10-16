WhatsApp активировал сквозное шифрование резервных копий

Мессенджер WhatsApp применяет сквозное шифрование с 2016 года, однако до недавнего времени под эту защиту не попадали резервные копии чатов. Теперь недостаток устранен.

Разработчики представили бета-версию WhatsApp с соответствующей функциональностью. Пока функция тестируется, через некоторое время она станет доступна пользователям стабильной версии программы.

Копии чатов, хранящиеся на Google Диске, теперь будут защищаться или паролем, или 64-значным ключом, известными только самому пользователю. Даже в случае взлома аккаунта Google, злоумышленники не смогут получить данные о сообщениях.

Чтобы перенести чаты на другой телефон, понадобятся пароль или ключ. Чтобы активировать функцию, необходимо зайти в настройки мессенджера и активировать опцию «Резервное копирование со сквозным шифрованием».