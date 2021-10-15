Страну пересчитают: как пройдет перепись населения

Перепись населения России перепись должна была пройти еще в 2020 году, но из-за коронавируса перенесена на период с 15 октября до 14 ноября 2021 года. Зачем жителям страны участвовать в переписи, на какие вопросы предстоит ответить и как отличить переписчика от мошенника?

Перепись населения представляет собой массовое анкетирование жителей государства, которое проходит каждые десять лет. Каждая новая перепись отличается от предыдущей — по технологиям опроса и содержанию анкет. Главное отличие стартующей переписи — ее можно пройти самостоятельно, заполнив анкету на портале «Госуслуги». А также в этот раз ответить на вопросы анкеты можно на переписных участках.

Пройти перепись на «Госуслугах» можно с 15 октября по 8 ноября. После завершения опроса участники получат QR-код на электронную почту и мобильный телефон, его нужно будет показать переписчику, который придет домой.

Для чего нужна перепись

Фактически, это всеобъемлющее социологическое исследование. По итогам переписи власти получают актуальную информацию о численности, национальном составе, семейном положении, владении языками и уровне образования граждан.

Располагая такими сведениями, госорганы могут более качественно планировать бюджеты всех уровней и внедрять различные социальные программы. Например, по итогам переписи в 2002 году власти приняли решение принять программу материнского капитала, направленную на стимулирование рождаемости.

Кроме этого, данные о национальности подскажут, какие коренные народы находятся на грани исчезновения. А данные о реальном количестве безработных позволят государству запустить проекты по созданию рабочих мест на конкретных территориях.

Когда проводилась перепись

Перепись населения в СССР проводили семь раз: в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годах. Из-за развала СССР первая российская перепись состоялась только в 2002 году — тогда выяснилось, что численность населения России с 1989 года снизилась с 147 до 145,2 миллионов человек.

В российских переписях в разное время участвовали известные люди. Например, писатели Лев Толстой и Антон Чехов. Инициаторами первых переписей были ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов и путешественник Петр Семенов-Тянь-Шанский.

Последняя на сегодня перепись прошла в 2010 году — она показала, что население России снова снизилось, на этот раз до 142,9 миллиона человек. Кроме этого, оказалось, что количество женщин превышает численность мужчин на 10,8 миллиона.

Как узнать переписчика

Традиционно в период проведения переписи активизируются мошенники, которые пытаются под предлогом анкетирования попасть в квартиры россиян. Чтобы обезопасить граждан, все переписчики получат униформу и удостоверения, которые они обязаны показывать при обходе вместе с паспортом.

Всех переписчиков оденут в жилеты со светоотражающими полосами и логотипом Всероссийской переписи населения 2020 года. Из обязательных аксессуаров — синий шарф с той же эмблемой и сумка-портфель для планшета и документов. В потенциально опасных районах переписчиков будут сопровождать сотрудники полиции.

Какие вопросы зададут

У каждого переписчика будет три формы переписных листов. Формы маркируются буквами «Л», «П» и «В». Каждая состоит из двух бланков. При этом они могут быть как в бумажном, так и в электронном виде — на выбор респондента.

Анкета «Л» содержит 23 вопроса для тех, кто постоянно живет в России: о поле, возрасте, национальности, количестве детей, семейном положении, профессиональной занятости, владении иностранными языками, структуре доходов.

Анкета «П» содержит десять вопросов о жилье россиян: надо будет назвать тип жилого помещения, в котором проживает гражданин, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Анкета «В» содержит семь вопросов для временно находящихся в России иностранцев: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в страну и продолжительность пребывания.

Переписчики уточнят имя и фамилию гражданина, но вносить их в анкету не будут. Это нужно, чтобы одного человека случайно не опросили дважды. При этом человек может отказаться сообщить ФИО. Паспорт или другое удостоверение переписчик требовать от гражданина не вправе.

Образец анкеты «Л» для переписи Фото: © strana2020.ru

Все ответы переписчик обязан вносить со слов человека, даже если они звучат неправдоподобно.

Например, в результате прошлых анкетирований фиксировались выдуманные национальности, а число замужних женщин обычно оказывалось выше количества женатых мужчин.

Никакие сведения не нужно подтверждать документально. Именно поэтому по итогам предыдущей переписи в России впервые появились такие национальности, как «эльф» и «джедай».

Если человеку не понравился какой-то вопрос, он может его проигнорировать. Отвечать на вопросы анкеты может только человек старше 14 лет. Информацию о детях должны сообщать родители.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения объявят до 31 мая 2022 года, а окончательные — до 31 декабря. К этой дате все собранные данные появятся на официальном сайте Росстата.