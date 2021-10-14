Живущей в бочке омичкой заинтересовался СК

Следственный комитет РФ заинтересовался историей женщины из Омска, которая 35 лет живет в железной бочке.

Историю омички рассказали на федеральном канале. По словам женщины, она 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Олегу Винникову доложить об обстоятельствах возможных нарушений прав пенсионерки.

Федеральные СМИ сообщали, что женщина, о которой идет речь, не имеет льгот на жилье и стоит в очереди на его получение.