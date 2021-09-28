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Медведев «наплевал» на сомнения Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба губернатора Забайкальского края

Заместитель председателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал игнорировать сомнения Запада в вопросе легитимности российских выборов.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории», — цитирует Медведева RT.

Он также назвал попыткой «заранее дискредитировать выборы» отказ ОБСЕ присылать в Россию наблюдателей. «Это абсолютно очевидно. Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка», — подчеркнул политик.

Медведев напомнил, что организация собиралась прислать на выборы 500 наблюдателей, однако Россия предложила сократить это число. «В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500?», — сказал он, посчитав ультиматум ОБСЕ попыткой изначально выставить голосование нелегитимным.

«У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения»,— подчеркнул заместитель председателя Совбеза, оценивая сомнения Запада насчет российских выборов.

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Политика #Россия
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