Хэмилтон одержал сотую победу в «Формуле-1»

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — ВТБ Гран-при России, это его сотая победа.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», начинавший гонку с 20-го места из-за штрафа, полученного за замену силовой установки во время этапа. Третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари». Британец Ландо Норрис из команды «Макларен», стартовавший с первого места, финишировал на седьмой позиции.

Россиянин Никита Мазепин из команды «Хаас» занял 18-е место. Во время гонки канадский пилот Николас Латифи из команды «Уильямс» и немец Мик Шумахер из «Хааса» сошли с дистанции.

Для Хэмилтона эта победа стала 100-й в «Формуле-1». В Сочи британец одержал пятую победу, ранее он финишировал первым на этапах 2014, 2015, 2018 и 2019 годов.

«Мне потребовалось много времени, чтобы добраться до отметки в 100 побед. Я не был уверен, что это когда-то произойдет. Мне было бы сложно обойти Норриса, если бы не дождь и не его ошибка, которую он не допускал ранее», — сказал Хэмилтон после гонки.