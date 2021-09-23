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Xiaomi показала новый смартфон Civi

Источник:
MyDrivers
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi опубликовала тизер, подтверждающий скорый анонс смартфона под названием Civi. Официальная презентация аппарата состоится 27 сентября.

Смартфон будет выделяться дизайном — он оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, загибающимся на боковые части корпуса. Кроме этого, он получит заднюю панель, которая сможет менять цвет.

В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 778G с восемью ядрами Kryo 670, графическим ускорителем Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G. Новинка оснастят инфракрасным приемопередатчиком и портом USB Type-C.

Тыльная камера будет содержать 64-мегапиксельный основной блок, широкоугольный модуль и камеру с трехкратным зумом. Впереди на дисплее предусмотрена перфорация для фронтальной камеры.

Согласно данным инсайдеров, Xiaomi Civi будет предлагаться по цене 350 долларов, однако официальную стоимость объявят уже после анонса смартфона.

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Технологии #Фишки Xiaomi #Смартфоны
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