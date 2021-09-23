Экс-министра Тувы нашли раненым возле тела жены

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Полицейские нашли раненого мужчину в квартире в Кызыле возле тела убитой
жены, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Туве.
В среду вечером в правоохранительные органы Кызыла поступило
сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания на улице Бай-Хаакской
тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с
колото-резаным ранением в области груди, который был госпитализирован в больницу,
где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем министре сельского хозяйства Тувы Юрии Тыт-ооле.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).