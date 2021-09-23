Экс-министра Тувы нашли раненым возле тела жены

Полицейские нашли раненого мужчину в квартире в Кызыле возле тела убитой жены, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Туве.

В среду вечером в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении в квартире по месту проживания на улице Бай-Хаакской тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области груди, который был госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем министре сельского хозяйства Тувы Юрии Тыт-ооле.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).