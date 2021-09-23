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Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за фамилии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Ротор»

Главный тренер «Ротора», бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook, так как компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев и блокирует.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — сказал Хохлов изданию «Октогон».

Заявление подано в Солнцевский районный суд Москвы. Хохлов требует запретить Facebook совершать «определенные действия», а также компенсацию морального вреда.

Хохол — уничижительное или оскорбительное, иногда шутливое прозвище украинцев. Значение «украинец», «малоросс» для термина «хохол» также записано в Толковом словаре Даля.

С 2015 года Facebook стал активно блокировать аккаунты русскоязычных пользователей, употребляющих в записях слово «хохол». Администрация соцсети пришла к выводу, что оно сопоставимо с неполиткорректным «ниггер».

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