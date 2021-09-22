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Первый снег выпал в горах Республики Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Первый осенний снег выпал в высокогорьях Республики Алтай, жители и туристы опубликовали заснеженные кадры на своих страницах в социальных сетях.

Опубликованы кадры с Семинского перевала – самого высокого на Чуйском тракте, его высота составляет 1717 метров над уровнем моря.

Кроме того, опубликованы кадры с горы Кокуя на Телецком озере, где расположен горнолыжный комплекс.

«На ближайшие дни прогноз дождливый ночами температура воздуха будет опускаться до -5 °C. Кто желает слепить первого снеговика в сентябре, приглашаем на экскурсию до вершины горы», – говорится в сообщении комплекса в Instagram.

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Жизнь #Гео
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