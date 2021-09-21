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Водителей предупредили о мокром снеге на трассе «Енисей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ухудшение погодных условий прогнозируется на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае, водителям надо быть осторожней, сообщает ФКУ Упрдор «Енисей».

«Федеральное управление автодорог «Енисей» информирует о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега, дождя на участке с 580 по 625 километр трассы Р-257 «Енисей» в районе природного парка "Ергаки"», — говорится в сообщении.

При возникновении нештатных ситуаций на дороге необходимо обращаться в службу спасения по телефону 112.

По данным Среднесибирского Гидрометцентра, на этой неделе в Красноярском крае временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от 1-5 градусов тепла, в конце недели ожидается понижение 2 градусов мороза, днем от 4-8 градусов тепла. Температурный режим в течение недели будет на 2-5 градусов ниже средних многолетних значений. 


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Danilon

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Смотрю, опыта тебе не занимать! Только советы твои тщетны, госпиталь ветеранов в ковидный переделали!...

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