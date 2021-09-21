Водителей предупредили о мокром снеге на трассе «Енисей»

Ухудшение погодных условий прогнозируется на федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае, водителям надо быть осторожней, сообщает ФКУ Упрдор «Енисей».

«Федеральное управление автодорог «Енисей» информирует о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега, дождя на участке с 580 по 625 километр трассы Р-257 «Енисей» в районе природного парка "Ергаки"», — говорится в сообщении.

При возникновении нештатных ситуаций на дороге необходимо обращаться в службу спасения по телефону 112.

По данным Среднесибирского Гидрометцентра, на этой неделе в Красноярском крае временами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит от 1-5 градусов тепла, в конце недели ожидается понижение 2 градусов мороза, днем от 4-8 градусов тепла. Температурный режим в течение недели будет на 2-5 градусов ниже средних многолетних значений.