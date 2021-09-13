НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Шесть сибирских регионов получат деньги на раздельный сбор мусора

Источник:
Sibnet.ru
467 2
Фото: © Sibnet.ru

Минприроды выделит миллиард рублей, чтобы закупить контейнеры для раздельного сбора мусора в 46 регионов, в их числе – шесть сибирских.

По информации Минприроды РФ, деньги получат Иркутская, Новосибирская и Омская области, Забайкальский и Красноярский края, Республика Алтай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольшой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ

«Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО», – сказано в сообщении министерства.

Общая сумма федеральной субсидии, которая будет распределена между 46 регионами, составит 1 миллиард рублей, что позволит купить более 65 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.

Еще по теме
Дожди и сильный ветер ожидаются на неделе в Забайкалье
Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет
Первый снег выпал в Шерегеше
Города с самым грязным воздухом нашли в Сибири
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Реставрацию зданий исторического квартала завершили в Красноярске
Осужденные в ангарской колонии объявили голодовку
Новосибирская актриса сыграла главную роль в сериале «Готовы на все»
Гиббон-долгожитель отпраздновал юбилей в зоопарке Красноярска
Самое популярное
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Приоритет для игр: как работает геймерский роутер RT-X
«Играй и смотри» с Ростелеком на Sibnet.ru
Тариф «Игровой»: бесплатные бонусы в культовых играх
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин поручил проиндексировать зарплаты силовикам выше инфляции
Глава правительства объяснил отмену обязательного техосмотра
Отцы с 2022 года начнут получать маткапитал
Планшеты впервые получат российский процессор
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем испытают в России
35
Российская армия получит до конца года 240 новейших танков
25
Россия поставит Белоруссии вооружений на $1 млрд
23
Володин указал Европе на слова Зеленского о возможности войны
21
Спрогнозировано резкое подорожание машин в России
Sibnet.Ru