Шесть сибирских регионов получат деньги на раздельный сбор мусора

Минприроды выделит миллиард рублей, чтобы закупить контейнеры для раздельного сбора мусора в 46 регионов, в их числе – шесть сибирских.

По информации Минприроды РФ, деньги получат Иркутская, Новосибирская и Омская области, Забайкальский и Красноярский края, Республика Алтай.

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«Для получения субсидии в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО», – сказано в сообщении министерства.

Общая сумма федеральной субсидии, которая будет распределена между 46 регионами, составит 1 миллиард рублей, что позволит купить более 65 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.