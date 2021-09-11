Викулова и Рыбаков выиграли полумарафон Раевича

Новосибирская спортсменка Анна Викулова и кузбасский бегун Анатолий Рыбаков стали победителями полумарафона имени Раевича (21,1 километра), который прошел в субботу в Новосибирске.

Первой пересекла финишную черту новосибирская спортсменка и прошлогодний победитель новосибирского полумарафона Анна Викулова. Она показала время 1 час 11 минут. Она стала лучшей среди женщин.

Затем финишировал многократный победитель полумарафона Раевича Анатолий Рыбаков. Его результат 1 час 3 минуты (мужчины стартовали на 8 минут позже женщин). Победители полумарафона получат по 130 тысяч рублей.

«Было тяжеловато, это мой второй полумарафон за шесть дней. Ветер сильный, было не совсем просто. Со второго круга я уже бежала одна. Я не ставила цели побить личный рекорд. Мне было главное победить», — сказала Sibnet.ru Анна Викулова.

Впервые полумарафон памяти знаменитого тренера новосибирских бегунов на длинные дистанции Александра Раевича организовали его ученики в 1998 году и состоялся он на набережной Новосибирска. С 2001 года в рамках уже Сибирского фестиваля бега соревнование проходит на Красном проспекте.