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Аргали из Новосибирского зоопарка выпустили в горах Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Группу алтайских горных баранов, выращенных в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило, выпустили на волю в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай, сообщила пресс-служба парка.

Этот зоопарк – единственный в мире, где воспроизводят потомство аргали. На волю выпустили четырех самцов. Перед этим они преодолели около тысячи километров в специальных контейнерах под наблюдением представителей зоопарка и ветеринаров.

Животные появились на свет от специально отловленных на Алтае горных баранов. Данные особи содержались в одном из отдаленных вольеров для претендентов на свободу. Их не показывали посетителям а потому минимальный контакт с человеком позволил вырастить полудиких зверей.

Самцы выпущены на участке национального парка, где в скором времени будут пастись местные стада аргали. Организаторы выпуска надеются, что новенькие примкнут к диким сородичам, что значительно повысит их шансы на выживание.

Совсем скоро у алтайских горных баранов начнется брачный период, в это время животные концентрируются в крупные смешанные стада, достигающие 100 и более особей. У новосибирских аргали, которым три-четыре года, есть время на акклиматизацию, адаптацию и все шансы для участия в гоне наравне с дикими самцами.

«Именно с этой целью реализуется проект – для восстановления численности редкого вида в естественной среде обитания. Не секрет, что именно самцы из-за массивных рогов являются основной целью незаконной охоты», – говорит заместитель директора Сайлюгемского национального парка Валентина Зяблицкая.

Это второй выпуск родившихся в Новосибирском зоопарке аргали на Алтае. Первая группа была выпущена в 2018 году. Тогда рога четырех самцов были помечены краской. Животные даже получили клички: Талисман, Султан, Айхан и Ирбизек. Длительное время за ними велось визуальное наблюдение, пока они не покинули территорию нацпарка.

В этот раз каждая особь оснащена GPS-датчиком в рогах, с помощью которых ученые смогут отследить перемещения и дальнейшую судьбу животных.

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