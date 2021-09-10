Xiaomi подтвердила безопасность самой мощной зарядки

Компания Xiaomi подтвердила безопасность сверхбыстрого зарядного устройства на 120 Вт HyperCharge для аккумуляторов смартфонов. Впервые такую зарядку получит новейший флагман Xiaomi 11T.

Так, аккумулятор флагмана состоит из двух отдельных элементов, которые будут заряжаться одновременно. Фактически, это можно сравнить с заправкой топливом двух отдельных баков, установленных в одном автомобиле.

В результате батарея Xiaomi 11T будет обеспечивать такую же долговечность, как и аккумуляторы смартфонов с более низкой скоростью питания. По расчетам специалистов, после 800 циклов зарядки аккумулятор сохранит не менее 80% емкости.

Отмечается, что Xiaomi тестировала HyperCharge с привлечением независимых экспертов. Они также подтвердили, что пользователям новой сверхбыстрой зарядки не стоит опасаться ускоренного износа аккумулятора.

В Xiaomi 11T также внедрили целый ряд различных функций защиты аккумулятора, которые не только позволят сохранить работоспособность батареи в течение долгого времени, но и сделают смартфон безопасным для пользователей.