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Действующий мэр Кемерова переизбран на второй срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Администрации города Кемерово / CC BY-SA 3.0

Действующий мэр Кемерова Илья Середюк будет возглавлять город еще пять лет, за его кандидатуру проголосовали депутаты горсовета на внеочередной сессии в пятницу.

Ранее мэра Кемерова избирали горожане, но власти Кузбасса в 2019 году отменили прямые выборы глав Кемерово и Новокузнецка после окончания их полномочий. Теперь решение об избрании принимают депутаты.

На должность главы Кемерова претендовали четыре кандидата. Кроме действующего главы заявки в конкурсную комиссию подали директор муниципального учреждения «Кемеровские автодороги» Евгений Ветров, гендиректор Кемеровского водоканала Андрей Харламов, а также председатель регионального отделения партии «Родина» Артем Матвеев.

За кандидатуру Середюка высказались 28 из 29 присутствующих на сессии депутатов, один воздержался.

Середюку 45 лет, он родился и вырос в Кемерове. Был назначен исполняющим обязанности главы Кемерова в апреле 2016 года после досрочной отставки Валерия Ермакова. Осенью того же года победил на выборах, набрав почти 79% голосов избирателей. До этого с 2015 года Середюк занимал должность замгубернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.

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